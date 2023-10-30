消息称三星 Exynos 2500 芯片升级 AMD RDNA4 GPU，搭配 LPDDR5T 内存

IT之家 10 月 30 日消息，三星的 Exynos 系列处理器虽然存在感越来越低，但官方一直没有放弃，至少自家的 Galaxy S 系列需要它。

@Revegnus 爆料称，三星 Exynos 2400 升级幅度较小，而三星引进 GPU 人才主要是为了下一代的 Exynos 2500 而非 Exynos 2400。

照他的说法，Exynos 2500 将集成基于 AMD RDNA4 架构的 GPU，采用 LPDDR5T（LPDDR6 预计将于 2026 年推出）内存。

自 Exynos 2200 开始，三星便开始与 AMD 合作推出了基于 AMD RDNA2 架构的 Xclipse 920，但因为设计、工艺方面的问题，整体表现非常差，后续的 Exynos 2300 依然不够理想。

实际上，三星刚发布的 Exynos 2400 采用了最新 RDNA 3 架构 Xclipse 940 GPU，也就是和现在的 RX 7000 系列独立显卡同源。根据三星的说法，其 GPU 性能优于友商产品，详情可见IT之家此前报道。

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