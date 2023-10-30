三星在德国推送基于安卓 14 的 One UI 6，Galaxy S23 系列机型获推首批稳定版

IT之家 10 月 30 日消息，X 用户 PrincePersia777 发文表示，One UI 6.0 稳定版已在德国上线。该更新的版本号为 S916BXXU3BWJM，已经使用 One UI 6 Beta 的用户安装包大小为 350MB，普通用户安装包大小约为 3GB。

IT之家从外媒 Android Authority 获悉，首批推送 One UI 6 稳定版的设备是目前的旗舰产品 Galaxy S23 系列，其他旗舰手机和平板电脑也应该在未来几天和几周内收到更新。

在此稳定版本发布之前，三星已使用多达 9 个测试版对该更新进行了严格测试。

One UI 6 新功能和更新日志：

新字体和更简单的图标标签。

新的天气和相机小部件。

新的锁屏自定义。

重新设计的快速设置和通知面板。

天气应用程序中的数据更丰富。

三星键盘中的新表情符号样式。

调整相机 App。

图库 App 多任务改进。

Bixby 文本通话现在支持更多语言。

新的自动阻止程序功能可阻止安装来自未经授权的应用商店的 App。

模式直接与锁屏相关。

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