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三星在德国推送基于安卓 14 的 One UI 6，Galaxy S23 系列机型获推首批稳定版

2023/10/30 13:44:38 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 10 月 30 日消息，X 用户 PrincePersia777 发文表示，One UI 6.0 稳定版已在德国上线。该更新的版本号为 S916BXXU3BWJM，已经使用 One UI 6 Beta 的用户安装包大小为 350MB，普通用户安装包大小约为 3GB

IT之家从外媒 Android Authority 获悉，首批推送 One UI 6 稳定版的设备是目前的旗舰产品 Galaxy S23 系列，其他旗舰手机和平板电脑也应该在未来几天和几周内收到更新。

在此稳定版本发布之前，三星已使用多达 9 个测试版对该更新进行了严格测试。

One UI 6 新功能和更新日志：

  • 新字体和更简单的图标标签。

  • 新的天气和相机小部件。

  • 新的锁屏自定义。

  • 重新设计的快速设置和通知面板。

  • 天气应用程序中的数据更丰富。

  • 三星键盘中的新表情符号样式。

  • 调整相机 App。

  • 图库 App 多任务改进。

  • Bixby 文本通话现在支持更多语言。

  • 新的自动阻止程序功能可阻止安装来自未经授权的应用商店的 App。

  • 模式直接与锁屏相关。

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关键词：三星安卓14One UI 6

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