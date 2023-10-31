谷歌 CEO 皮查伊曾向苹果 CEO 库克提议在 iPhone 上预装谷歌搜索应用，遭拒绝

IT之家 10 月 31 日消息，据《The Verge》网站报道，在美国司法部对谷歌提起的反垄断诉讼中，有一条信息引起了关注。2018 年，谷歌 CEO 桑达尔・皮查伊（Sundar Pichai）曾向苹果 CEO 蒂姆・库克（Tim Cook）提议，在苹果的 iPhone 上预装谷歌搜索应用，但库克最终没有接受这个想法。

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皮查伊是在库克表示希望苹果和谷歌成为“深度合作伙伴”后提出这个建议的。他告诉库克，预装谷歌搜索应用将会给谷歌带来更多的流量，从而给苹果带来更多的收入。苹果和谷歌长期以来就有一个搜索引擎协议，谷歌每年支付 180 亿到 200 亿美元，以成为苹果设备上的默认搜索引擎，但在 2018 年，苹果的收入份额有所下降。

因此，皮查伊说，库克应该考虑允许谷歌为 iOS 设计一个应用或者其他原生的 iPhone 体验，这样可以让人们更频繁地使用谷歌搜索。“我们说，在安卓上有一个很好的功能，可以增加使用量，就是谷歌搜索应用。所以我提议我们可以为 iOS 开发一个谷歌搜索应用…… 并且我们会承诺长期支持这个产品，”皮查伊说。

IT之家注意到，虽然苹果的 iPhone 上预装了许多苹果自己开发的应用，但苹果从未预装过第三方应用，这可能是该公司没有接受皮查伊提议的原因。

据皮查伊透露，他每年大约会和库克见面一次，以讨论谷歌和苹果之间的搜索协议，这也是反垄断诉讼中的一个重点。美国司法部认为，谷歌拥有搜索垄断地位，成为了“互联网的看门人”，并且针对谷歌和苹果等公司之间的一些“排他性协议”提起了诉讼。

苹果服务部门负责人埃迪・库伊（Eddy Cue）在 9 月份出庭作证时说，苹果使用谷歌作为默认搜索引擎是因为该公司“一直认为它是最好的”，并且没有“有效的替代品”。

目前，谷歌是所有苹果设备上的默认搜索引擎。虽然用户可以在苹果产品上更改搜索引擎，但很多用户并不会这么做。如果诉讼判定谷歌从事了反垄断活动，那么苹果和谷歌之间的协议可能会被解除，要求苹果在设备设置过程中提供更多的搜索引擎选项。

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