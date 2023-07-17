苹果 iPhone 16 Pro 系列超前瞻：供应链信息指向 1/1.14 英寸大底 + 潜望超长焦组合

IT之家 7 月 17 日消息，今年 4 月，@数码闲聊站 爆料称，苹果已经通过索尼定制了一颗 4800 万像素 1/1.14" 左右的 IMX 903 传感器，比 iPhone 14 Pro Max 摄像头尺寸更大。

根据他最新的说法，苹果正在考虑为明年的 iPhone 16（Pro）系列引入这套配置，包括 1/1.14"± 超级大底 + 1MG+7P 模造玻塑模组 + 潜望超长焦组合。

根据之前的爆料，苹果今年的 iPhone 15 Pro Max 仍将配备与 iPhone 14 Pro Max 相同的 48MP 1/1.28 英寸主摄，唯一值得注意的是潜望式变焦镜头。不过， iPhone 15 / Plus 可能会进行升级。

根据郭明錤等人的说法，苹果 iPhone 15 Pro Max 将采用全新的潜望镜变焦镜头，可能只有最高端的 iPhone 15 Pro Max 才会配备，从而产生差异化。

这是一种被称为“潜望镜镜头”的技术，能够实现 5-6 倍的光学变焦（IT之家注：目前 iPhone 最高只能达到 3 倍）。不出意外的话，今年的 iPhone 将迎来一次重大升级，无论是 USB-C 接口，还是全新潜望式镜头，相信都不会让大家失望。

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