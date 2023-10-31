苹果 Vision Pro 头显设计专利获批

IT之家 10 月 31 日消息，中国香港地区专利局于上周五公示了 27 项和苹果 Vision Pro 头显相关的外观设计专利，涉及超过 216 项整体设计和各个部件，确保所有部件均受到法律保护。

IT之家注：苹果本次申请的是外观设计专利，并没有提供设计的其它关键细节，只是详细介绍了基于 Vision Pro 头显的 CAD 设计图，以及多个零部件信息。

Vision Pro 看起来像一副滑雪镜，通过眼睛、手势和语音控制。该头显有一个玻璃前面板和一个铝制框架，包含传感器、摄像头、显示屏和用风扇冷却的计算组件。

头显面罩和表带采用布衬和模块化设计，苹果表示它们可以弯曲以适应各种脸型和头型。

带螺纹的头带可以更换不同尺寸和款式，苹果跟蔡司合作，生产的处方镜片可以磁性地附着在显示屏上，便于近视人士使用头显。

有一个可提供 2 小时续航的外部电池，可以通过“柔软的编织电缆”连接，因此使用时可以放入口袋。苹果称其显示屏将前所未有的清晰，采用 micro-OLED 屏幕，拥有 2300 万像素，单眼分辨率超过 4K。

Vision Pro 是一款 AR 设备，但也可以通过一个旋钮，在增强现实和全虚拟现实（VR）之间切换。用户无需使用手柄控制，只需通过注视来浏览应用图标，轻点选择，轻扫滚动，或者发出语音指令。

该设备采用全新的操作系统，具有三维界面。Vision Pro 中的应用体验不受显示器边界的限制，用户可以将应用放大至任意尺寸，并放置在想要的任何位置。

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