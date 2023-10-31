苹果公布国行 14/16 英寸 MacBook Pro，起售价 12999/19999 元

IT之家 10 月 31 日消息，苹果公司在今天召开的“来势迅猛”主题活动中，正式推出了搭载 M3、M3 Pro 和 M3 Max 三款芯片的 MacBook Pro，国行起售价为 12999 元和 19999 元。

IT之家在此根据苹果官方售价页面，制作售价信息表格如下：



14 英寸 MacBook Pro

16 英寸 MacBook Pro

处理器 M3 M3 M3 Pro M3 Pro M3 Max M3 Pro M3 Pro M3 Max M3 Max 8 核中央处理器 8 核中央处理器 11 核中央处理器 12 核中央处理器 14 核中央处理器 12 核中央处理器 12 核中央处理器 14 核中央处理器 16 核中央处理器 图形处理器 10 核图形处理器 10 核图形处理器 14 核图形处理器 18 核图形处理器 30 核图形处理器 18 核图形处理器 18 核图形处理器 30 核图形处理器 40 核图形处理器 统一内存

8GB 统一内存 8GB 统一内存 18GB 统一内存 18GB 统一内存 36GB 统一内存 18GB 统一内存 36GB 统一内存 36GB 统一内存 48GB 统一内存 固态硬盘 512GB 固态硬盘 1TB 固态硬盘 512GB 固态硬盘 1TB 固态硬盘 1TB 固态硬盘 512GB 固态硬盘 512GB 固态硬盘 1TB 固态硬盘 1TB 固态硬盘 售价 12999 元 14999 16999 19999 26999 19999 22999 27999 31999

所有 MacBook Pro 机型均配备绚丽的 Liquid 视网膜 XDR 显示屏，可使 SDR 内容亮度提升 20%；内置 1080p 摄像头与沉浸式六扬声器音响系统，并提供丰富的连接选项。

这一系列产品电池续航时间最长可达 22 小时，实现极致专业便携体验，无论使用外接电源或电池供电均可提供同等性能表现，助用户随时随地展开工作。新款 MacBook Pro 今日起接受订购，11 月 7 日起正式发售。

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