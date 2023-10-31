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苹果公布国行 14/16 英寸 MacBook Pro，起售价 12999/19999 元

2023/10/31 8:53:29 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 10 月 31 日消息，苹果公司在今天召开的“来势迅猛”主题活动中，正式推出了搭载 M3、M3 Pro 和 M3 Max 三款芯片的 MacBook Pro，国行起售价为 12999 元和 19999 元。

IT之家在此根据苹果官方售价页面，制作售价信息表格如下：


14 英寸 MacBook Pro
16 英寸 MacBook Pro
处理器M3M3M3 ProM3 ProM3 MaxM3 ProM3 ProM3 MaxM3 Max
8 核中央处理器8 核中央处理器11 核中央处理器12 核中央处理器14 核中央处理器12 核中央处理器12 核中央处理器14 核中央处理器16 核中央处理器
图形处理器10 核图形处理器10 核图形处理器14 核图形处理器18 核图形处理器30 核图形处理器18 核图形处理器18 核图形处理器30 核图形处理器40 核图形处理器
统一内存
8GB 统一内存8GB 统一内存18GB 统一内存18GB 统一内存36GB 统一内存18GB 统一内存36GB 统一内存36GB 统一内存48GB 统一内存
固态硬盘512GB 固态硬盘1TB 固态硬盘512GB 固态硬盘1TB 固态硬盘1TB 固态硬盘512GB 固态硬盘512GB 固态硬盘1TB 固态硬盘1TB 固态硬盘
售价12999 元1499916999199992699919999229992799931999

所有 MacBook Pro 机型均配备绚丽的 Liquid 视网膜 XDR 显示屏，可使 SDR 内容亮度提升 20%；内置 1080p 摄像头与沉浸式六扬声器音响系统，并提供丰富的连接选项。

这一系列产品电池续航时间最长可达 22 小时，实现极致专业便携体验，无论使用外接电源或电池供电均可提供同等性能表现，助用户随时随地展开工作。新款 MacBook Pro 今日起接受订购，11 月 7 日起正式发售。

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关键词：苹果MacBook Pro

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