苹果公布国行 14/16 英寸 MacBook Pro，起售价 12999/19999 元

IT之家 10 月 31 日消息，苹果公司在今天召开的“来势迅猛”主题活动中，正式推出了搭载 M3、M3 Pro 和 M3 Max 三款芯片的 MacBook Pro，国行起售价为 12999 元和 19999 元。
IT之家在此根据苹果官方售价页面，制作售价信息表格如下：
|14 英寸 MacBook Pro
|16 英寸 MacBook Pro
|处理器
|M3
|M3
|M3 Pro
|M3 Pro
|M3 Max
|M3 Pro
|M3 Pro
|M3 Max
|M3 Max
|8 核中央处理器
|8 核中央处理器
|11 核中央处理器
|12 核中央处理器
|14 核中央处理器
|12 核中央处理器
|12 核中央处理器
|14 核中央处理器
|16 核中央处理器
|图形处理器
|10 核图形处理器
|10 核图形处理器
|14 核图形处理器
|18 核图形处理器
|30 核图形处理器
|18 核图形处理器
|18 核图形处理器
|30 核图形处理器
|40 核图形处理器
|统一内存
|8GB 统一内存
|8GB 统一内存
|18GB 统一内存
|18GB 统一内存
|36GB 统一内存
|18GB 统一内存
|36GB 统一内存
|36GB 统一内存
|48GB 统一内存
|固态硬盘
|512GB 固态硬盘
|1TB 固态硬盘
|512GB 固态硬盘
|1TB 固态硬盘
|1TB 固态硬盘
|512GB 固态硬盘
|512GB 固态硬盘
|1TB 固态硬盘
|1TB 固态硬盘
|售价
|12999 元
|14999
|16999
|19999
|26999
|19999
|22999
|27999
|31999
所有 MacBook Pro 机型均配备绚丽的 Liquid 视网膜 XDR 显示屏，可使 SDR 内容亮度提升 20%；内置 1080p 摄像头与沉浸式六扬声器音响系统，并提供丰富的连接选项。
这一系列产品电池续航时间最长可达 22 小时，实现极致专业便携体验，无论使用外接电源或电池供电均可提供同等性能表现，助用户随时随地展开工作。新款 MacBook Pro 今日起接受订购，11 月 7 日起正式发售。
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