神舟十六号载人飞行任务取得圆满成功，景海鹏、朱杨柱、桂海潮出舱

IT之家 10 月 31 日消息，据中国载人航天办公室消息，北京时间 2023 年 10 月 31 日 8 时 11 分，神舟十六号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆，现场医监医保人员确认航天员景海鹏、朱杨柱、桂海潮身体健康状况良好，神舟十六号载人飞行任务取得圆满成功。

北京时间 2023 年 10 月 31 日 9 时 10 分，神舟十六号航天员景海鹏、朱杨柱、桂海潮全部安全顺利出舱，健康状态良好。

▲ 景海鹏安全顺利出舱，图源央视新闻直播

▲ 朱杨柱安全顺利出舱，图源央视新闻直播

▲ 桂海潮安全顺利出舱，图源央视新闻直播

至此，航天员景海鹏圆满完成了第四次飞天旅程，累计在轨执行任务时间超过 200 天，是目前为止执行飞行任务次数最多的中国航天员。

我国首位航天飞行工程师朱杨柱和首位载荷专家桂海潮也圆满完成首飞之旅，标志着我国现有 3 种类型航天员均已完成飞行考核和实践检验，为工程后续发展建设和大规模开展空间科学实（试）验打下良好基础。

7 时 21 分，北京航天飞行控制中心通过地面测控站发出返回指令，神舟十六号载人飞船轨道舱与返回舱成功分离。之后，飞船返回制动发动机点火，返回舱与推进舱分离，返回舱成功着陆，担负搜救回收任务的搜救分队及时发现目标并抵达着陆现场。

据IT之家此前报道，神舟十六号载人飞船于 2023 年 5 月 30 日从酒泉卫星发射中心发射升空，随后与天和核心舱对接形成组合体。作为首批执行空间站应用与发展阶段载人飞行任务的航天员乘组，3 名航天员在轨驻留 154 天，期间进行了 1 次出舱活动和中国空间站第四次太空授课活动，配合完成空间站多次货物出舱任务，为空间站任务常态化实施奠定了基础。

此次任务是我国载人航天工程进入空间站应用与发展阶段的首次载人飞行任务，在航天员乘组和地面科研人员密切配合下，开展了人因工程、航天医学、生命生态、生物技术、材料科学、流体物理、航天技术等多项空间科学实（试）验，在空间生命科学与人体研究、微重力物理和空间新技术等领域取得重要进展，迈出了载人航天工程从建设向应用、从投入向产出转变的重要一步。

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