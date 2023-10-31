神十六乘组踏上回家路：轨道舱与返回舱成功分离

IT之家 10 月 31 日消息，10 月 31 日清晨，神舟十六号载人飞船轨道舱与返回舱成功分离，神十六航天员景海鹏、朱杨柱、桂海潮踏上回家之路。

IT之家昨天报道，10 月 30 日 20 时 37 分，神舟十六号载人飞船与空间站组合体成功分离。分离后，神舟十六号航天员手持高清相机，通过飞船绕飞完成了以地球为背景的空间站组合体全景图像拍摄。

神舟十六号飞行任务是中国载人航天工程进入空间站应用与发展阶段后的首次载人飞行任务。据介绍，在神十六乘组与地面科技人员密切配合下，共开展 70 项航天医学、生命生态、生物技术、材料科学、流体物理、流体力学、航天技术等空间实（试）验和 8 项人因工程技术研究，获取了大量的实验数据，还有一些实验样品将随神舟十六号飞船下行，部分项目已取得阶段性应用成果，空间站作为国家太空实验室的综合效益正在逐步显现。

任务期间，他们还圆满完成了一次航天员出舱活动、一次“天宫课堂”太空授课、多次载荷出舱、配合完成天舟五号货运飞船分离撤离等工作。

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