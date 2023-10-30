只待英雄凯旋：神十六飞船顺利撤离空间站，东风着陆场已准备就绪

IT之家 10 月 30 日消息 今日晚间，据央视保底，神舟十六号载人飞船与空间站组合体现已成功分离。

在中国空间站出差 5 个月后，四度飞天的航天员景海鹏、中国首位圆梦太空的航天飞行工程师朱杨柱、中国首上太空的载荷专家桂海潮即将踏上回家之路。

据介绍，分离前，神舟十六号航天员乘组与神舟十七号航天员乘组开展了工作交接，完成了在轨工作经验交流、上行物资及下行样品转移安装等工作。分离后，神舟十六号航天员手持高清相机，通过飞船绕飞完成了以地球为背景的空间站组合体全景图像拍摄。

随着神十六乘组三名航天员即将返回地面。任务前夕，东风着陆场人员、装备已经进行了充分训练。目前，东风着陆场已经准备就绪，让我们共同期待神十六乘组回家！

10 月 26 日上午，神舟十七号载人飞船发射成功，航天员乘组于 当日 19 时 34 分顺利入驻“天宫”，与神舟十六号航天员乘组“胜利会师”。

IT之家注：神舟十六号乘组由航天员景海鹏、朱杨柱和桂海潮组成，景海鹏担任指令长；神舟十七号航天员乘组由汤洪波、唐胜杰、江新林组成，汤洪波担任指令长。

神舟十六号飞行任务是中国载人航天工程进入空间站应用与发展阶段后的首次载人飞行任务。林西强介绍，目前，在轨工作进展顺利，在航天员与地面科技人员密切配合下，空间应用项目正按计划稳步推进，共开展了 70 项航天医学、生命生态、生物技术、材料科学、流体物理、流体力学、航天技术等空间实（试）验和 8 项人因工程技术研究，获取了大量的实验数据，还有一些实验样品将随神舟十六号飞船下行，部分项目已取得阶段性应用成果，空间站作为国家太空实验室的综合效益正在逐步显现。任务期间，他们还圆满完成了一次航天员出舱活动、一次“天宫课堂”太空授课、多次载荷出舱、配合完成天舟五号货运飞船分离撤离等工作。

林西强表示，神舟十六号乘组返回前，还将视光照条件由航天员手持高清相机通过飞船绕飞拍摄空间站组合体，将有望在轨首次获取以地球为背景的空间站组合体全貌图像，这将是第一张反映空间站全构型的“工作照”。

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