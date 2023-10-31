苹果新款 M3 MacBook Pro 拥有 Mac 史上最长续航：可连续看视频 22 小时

IT之家 10 月 31 日消息，苹果今天发布的新款 MacBook Pro 机型搭载了苹果最新的 3 纳米 M3 芯片，带来了电池续航时间的显著提升。苹果表示，新机提供了“Mac 有史以来最长的电池续航”。

IT之家注意到，配备 M3 芯片的 14 英寸 MacBook Pro 在使用 Apple TV 应用观看电影时续航时间长达 22 小时，在浏览网页时续航时间长达 15 小时，该机配备 70 Wh 电池。

配备 M3 Pro 和 M3 Max 芯片的 14 英寸 MacBook Pro 机型在使用 Apple TV 应用程序观看电影时续航长达 18 小时，浏览网页时达 12 小时。M3 Pro 和 M3 Max 14 英寸机型配备稍大的 72.4 Wh 电池。

配备 M3 Pro 或 M3 Max 芯片的 16 英寸 MacBook Pro 在使用 Apple TV 应用观看电影时可持续长达 22 小时，在浏览网页时可持续长达 15 小时。M3 Pro 和 M3 Max 16 英寸 MacBook Pro 配备 100 Wh 电池。

14 英寸 MacBook Pro 机型可使用 96W USB-C 电源适配器快速充电（M3 Pro 和 Max 机型附带 96W 适配器，M3 机型附带 70W 适配器），16 英寸 MacBook Pro 机型可使用附带的 140W USB-C 电源适配器快速充电。

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