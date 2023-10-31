苹果又动刀法，M3 入门款 14 寸 MacBook Pro 仅有 2 个 USB-C 接口

IT之家 10 月 31 日消息，苹果公司在今天召开的新闻发布会上，在发布 M3、M3 Pro 和 M3 Max 三款处理器的同时，还推出了全新的 MacBook Pro 产品，其中入门款 14 寸 MacBook Pro 搭载 M3 标准版处理器，售价为 12999 元起。

IT之家发现，这款搭载 M3 的入门款 14 寸 MacBook Pro，相比搭载 M3 Pro / Max 款的机型，阉割了右侧 USB-C 雷雳 4 接口，仅具有左侧两个 USB-C 雷雳 4 接口。

▲ 搭载 M3 标准版的入门款 14 寸 MacBook Pro

▲ 搭载 M3 Pro / Max 的 MacBook Pro

此外，14 寸入门款 M3 机型的电池为 70 瓦时，相对 14 寸 M3 Pro / M3 Max 款机型的 72.4 瓦时更小。

IT之家先前曾报道，苹果在本次发布会后，正式下架了采用 TouchID 的 13 寸 MacBook Pro，而这款搭载 M3 标准版的 14 寸 MacBook Pro 定位上正是为了接替前者，苹果公司在这台机器上“大动刀法”，也并不令人意外。

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