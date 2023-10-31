去年上市价 1799 元：三星 T7 Shield 移动固态硬盘 2T 版 779 元探新底

三星 T7 Shield 移动固态硬盘开售于 2022 年 5 月 8 日，2T 版上市售价为 1799 元。

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三星表示，T7 Shield 移动固态硬盘，该产品仅约信用卡大小，经久耐用，具备优异的性能与可靠性。

IT之家了解到，三星 T7 Shield 可抵抗高达 3 米的跌落冲击，同时通过了 IP65 等级的防尘和防水认证。虽然采用了新的耐用设计，T7 Shield 依然小巧轻便，仅重约 98 克。T7 Shield 的读取速度为 1050MB/s，写入速度为 1000MB/s。此速度大约是其三星 T5 的 2 倍，比三星外置机械硬盘 HX-MTD10EA 快 9.5 倍。

三星还对产品的内部和外部进行了优化，通过改变表面材料和改进 T7 Shield 的软件，避免传输大文件时出现的性能下降和过热问题。由于这一改进，即使一次性传输 2TB 的文件，也能保持性能稳定。

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