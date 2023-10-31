晚 8 点 8399 元限时抢：联想拯救者 R9000P 2023 游戏本高配版新补货

联想拯救者 R9000P 2023 游戏本高配版开售于 2023 年 5 月 26 日，采用了 AMD 旗舰处理器 R9 7945HX，独显为 RTX 4060，近期日常售价为 9299 元。

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活动仅限 31 日晚 8 点~01 日晚 24 点。

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IT之家整理拯救者 R9000P 2023 游戏本参数如下：

参数方面，R9 7945HX 为 16 大核设计，32 线程，频率可达 5.4GHz，拥有 80MB 大缓存。

拯救者 R9000P 2023 游戏本采用了 16 英寸大屏，拥有 2560×1600 分辨率、240Hz 刷新率、3ms 响应时间、10bit 色深、100% sRGB 色域、ΔE<2、500 尼特亮度，支持 HDR 400，通过莱茵 TÜV 低蓝光认证，支持 G-SYNC 和 FreeSync Premium、杜比视界、DC 调光无频闪。

散热方面，该机采用霜刃 Pro 散热系统 5.0，拥有 3D Mesh 复合式主热管、3D Blade 猎鹰风扇、多区进出风系统、5× 高性能复合式热管。

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