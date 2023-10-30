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索尼宣布《GT 赛车 7》本周将迎更新：雷克萨斯、特斯拉、道奇等多款车型亮相游戏

2023/10/30 14:37:39 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：漾仔
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IT之家 10 月 30 日消息，《GT 赛车 7》 在 2022 年 3 月 4 日发售，本作登陆 PS4、PS5 平台，曾获 TGA 2022 最佳体育 / 竞速游戏奖。

制作人山内一典近日发文，表示《GT 赛车 7》将于本周迎来大型更新，并按照惯例放出了几台新车的剪影。

▲ 图源 山内一典

而根据外媒 gtplanet 分析，这七款车型如下：

  • 雷克萨斯 LFA

  • Nismo 400R

  • 2022 款保时捷 911 GT3 RS

  • 二代道奇 Charger

  • 道奇挑战者 SRT Demon

  • 特斯拉 Model 3 Performance

  • 奔驰 190E

而根据IT之家此前报道，索尼此前宣布与老爷车保险公司 Hagerty 合作，后者负责根据现实中不断变化的估值来制定游戏中传奇车辆的价格，因此相关车辆在游戏中的价格，也需要玩家付出一定时间才能入手。

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关键词：GT赛车游戏

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