索尼宣布《GT 赛车 7》本周将迎更新：雷克萨斯、特斯拉、道奇等多款车型亮相游戏

IT之家 10 月 30 日消息，《GT 赛车 7》 在 2022 年 3 月 4 日发售，本作登陆 PS4、PS5 平台，曾获 TGA 2022 最佳体育 / 竞速游戏奖。

制作人山内一典近日发文，表示《GT 赛车 7》将于本周迎来大型更新，并按照惯例放出了几台新车的剪影。

▲ 图源 山内一典

而根据外媒 gtplanet 分析，这七款车型如下：

雷克萨斯 LFA

Nismo 400R

2022 款保时捷 911 GT3 RS

二代道奇 Charger

道奇挑战者 SRT Demon

特斯拉 Model 3 Performance

奔驰 190E

而根据IT之家此前报道，索尼此前宣布与老爷车保险公司 Hagerty 合作，后者负责根据现实中不断变化的估值来制定游戏中传奇车辆的价格，因此相关车辆在游戏中的价格，也需要玩家付出一定时间才能入手。

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