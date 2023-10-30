育碧暗示免费 FPS《不羁联盟》本财年内发售，此前因“诸多问题导致游戏延期”

IT之家 10 月 30 日消息，《不羁联盟》（XDefiant）是一款由育碧旧金山工作室正在研发新免费 6V6 FPS 游戏，这款游戏主打快节奏枪战，并融入朋克摇滚般的狂欢。

此前IT之家曾报道，这款游戏已经延期了几次，而在此前公测中由于遇到了“许多问题”，因此育碧最终选择继续延期推出本作，不过育碧目前暂未公布游戏延期后的具体上线日期。

而根据最新的育碧季度财报文件显示，本作仍计划在本财年发售，IT之家发现报告中声称，本财年剩余时间里育碧将由以下作品带来收益：

《刺客信条：幻景》

《刺客信条 Nexus VR》

《阿凡达：潘多拉边境》

《不羁联盟》

《舞力全开 2024》

《波斯王子：失落的王冠》

《碧海黑帆》

《彩虹六号手游》

《全境封锁：曙光》

因此虽然育碧当前没有公布《不羁联盟》的具体上市时间，不过本作依然有望在 2024 年 3 月之前上市。

据此前简介，在《不羁联盟》中，游戏玩家可以选用受育碧旗下游戏 IP 启发的 5 大阵营体验游戏，分别是：净化者（《全境封锁》）、自由武装（《孤岛惊魂 6》）、梯队（《细胞分裂》）以及暗影小队（《幽灵行动：幻影》）和 DedSec。

每个阵营包含 3 名角色，但目前只会解锁 1 名角色。其他角色可通过任务解锁。本次活动的游戏进度虽然不会保留至正式发售版本中，但玩家可以将获得的 10 余件独家装饰道具保留至正式版。

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