京东自营再降新低：小米三口 GaN 67W 充电套装 89 元购（含数据线）

小米 A07ZM GaN（氮化镓）充电器于提供 2C1A 接口，支持 67W 小米闪充，官方定价 149 元。

目前京东自营页面显示，此款 31 日晚 8 点 11.11 大促将不高于 89 元：

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此款还支持使用满 200-20 元京东 11.11 补贴券（售价下方可领），经过凑单后，充电套装折合仅需约 80 元。

商品页面显示，这款充电器采用第三代氮化镓技术，兼容更多协议且散热升级，搭配可折叠插脚设计，包装内含 6A 大电流 Type-C to Type-C 数据线（1.5m）。

具体来看，小米新款 GaN 充电器最高支持 67W 闪充，可为小米手机、小米笔记本电脑、新款 MacBook Pro 等大功率设备充电：小米 13 手机 38 分钟可充至 100%；可为 Xiaomi Book Pro 16 2022 提供稳定 65W 输出。

IT之家从商品页面了解到，该充电器 Type-C 1/2 单口输出最大功率 67W，USB-A 单口输出最大功率 22.5W，三口可同时输出，还能智能识别电脑充电，多设备使用时优先给电脑提供稳定供电。

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