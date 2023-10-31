小米 14 / Pro 系列手机今晚 8 点开售，售价 3999 元起

IT之家 10 月 31 日消息，小米与本月 26 日发布了小米 14 和小米 14 Pro 两款新机，IT之家注意到，新机将于今晚 20 点正式开售。

小米 14 售价 3999 元起：

8GB + 256GB 售价 3999 元

12GB + 256GB 售价 4299 元

16GB + 512GB 售价 4599 元

16GB + 1TB 售价 4999 元

小米 14 Pro 售价 4999 元起：

12GB+256GB 版本 4999 元

16GB+512GB 版本 5499 元

16GB+1TB 版本 5999 元

小米 14 采用了超窄边框设计，搭载了联合 TCL 华星光电开发的 6.36 英寸 OLED 柔性直屏，采用华星 C8 发光材料，分辨率为 2670 x 1200，1~120Hz LTPO 刷新率，触控采样率最高 240Hz，支持 DCI-P3 广色域，峰值亮度为 3000nit，支持 HDR 10 + 和 Dolby Vision 等。搭载了高通第三代骁龙 8 平台，搭配 LPDDR5X 内存和 UFS 4.0 闪存，采用了小米环形冷泵散热系统，内置 4610mAh 硅碳负极电池，支持 90W 有线秒充和 50W 无线秒充，配备了澎湃 P2 快充芯片和澎湃 G1 电池管理芯片，并升级至 USB 3.2 Gen1 接口。另外还支持 Wi-Fi 7、X 轴线性马达、立体声扬声器、IP68 防尘防水、红外遥控和 NFC 等。

新机型首次搭载了新一代徕卡 Summilux 镜头，光圈达到了 f / 1.6，采用 7P 非球面高透镜片。小米还专门为该镜头打造了名为“光影猎人 900”的 50MP 影像传感器，尺寸为 1/1.31 英寸，支持 OIS 光学防抖，等效 23mm 焦距。此外，还搭载了 50MP 超广角（三星 S5KJN1）和 50MP 长焦（三星 S5KJN1），前置为 32MP（豪威 OV32B）摄像头。其中 75mm 徕卡长焦采用浮动镜头，f / 2.0 大光圈，支持 Zoom EIS 防抖，可以拍摄远景、特写等。小米 14 提供了岩石青、雪山粉、黑色 、白色四种配色。

小米 14 Pro 整体尺寸为 161.4mm x 75.3mm x 8.49mm,，重量为 223g（玻璃）或 230g（科技纳米皮），采用了四边、四角相同弯曲半径的设计，有着极窄视觉四等边，下巴仅 2.08mm，没有“猫耳朵”，相比小米 13 主要区别在于屏幕和电池等。其配备了 6.73 英寸 AMOLED 全等深微曲柔性屏，玻璃盖板为小米龙晶玻璃，分辨率为 3200 x 1440，支持 AI 亮度调节、 1~120Hz LTPO 刷新率，峰值亮度为 3000nit，支持 HDR 10 + 和 Dolby Vision 等；内置 4820mAh 内置单电芯高能量密度电池，支持 120W 小米澎湃有线秒充；同样配备了光影猎人 900 定制影像传感器，支持 1024 级可变光圈。小米 14 Pro 提供了岩石青、黑色 、白色三种配色，另外还会有钛金属特别版。

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