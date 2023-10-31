报告称苹果低调布局 AI 领域：已收购 20 多家公司，其订阅模式比友商更有优势

IT之家 10 月 31 日消息，根据彭博社报道，苹果正在人工智能（AI）领域悄然追赶竞争对手，一方面加大了 AI 相关的招聘力度，另一方面还通过并购初创公司的方式，加速 AI 技术的成熟和落地，而且内部已着手开发大语言模型。

苹果低调布局 AI

手机品牌在升级硬件性能、优化系统交互体验之外，人工智能俨然成为新的衡量点，不少中国手机品牌应在大语言模型方面取得了明显进展。

例如小米推出了 60 亿参数的大语言模型 MiLM-6B，在 C-Eval 榜单（与清华大学、上海交通大学、爱丁堡大学合作开发的中文语言模型综合评估基准）中排名第十；vivo 推出了大语言模型 vivoLM，其中 vivoLM-7B 机型在 C-Eval 排名中稳居第二。

苹果在 AI 方面则显得低调很多，而根据集邦咨询统计的数据，自 2018 年以来，苹果已经悄悄收购了 20 多家人工智能技术相关的公司，而且只有少数公开了交易价格。IT之家在此附上集邦咨询图表：

另一方面，Apple 一直在谨慎地开发自己的大型语言模型，称为 Ajax。它承诺每天花费数百万美元来训练该模型，目的是使其性能比 OpenAI 的 ChatGPT 3.5 和 Meta 的 LLaMA 更加强大。

苹果在开发大语言模型付费订阅模式方面相比其他品牌的优势

2023 年 8 月，苹果首席执行官蒂姆・库克在苹果第三季度财报中强调，苹果的订阅服务，包括 Apple Arcade、Apple Music、iCloud、AppleCare 等，已经实现了创纪录的收入，并积累了超过 10 亿的付费用户。

与其他智能手机品牌相比，苹果凭借其已经相当庞大的付费订阅用户基础，更有能力实现大型语言模型服务的订阅盈利。

如果未来智能手机上出现涉及大型语言模型的杀手级应用，那么苹果将在建立基于订阅模式的服务方面拥有独特的优势。这一优势归因于苹果最近收入构成的变化，特别是“服务”收入的贡献不断增加。

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