vivo X100 系列手机上架京东，12+256GB 版售价 3999 元

IT之家 10 月 31 日消息，vivo X100 系列手机已经上架京东 vivo 官方旗舰店开启预约，让人意外的是新机的售价已经直接公布 ——3999 元起（12+256GB）。

根据此前消息，vivo X100 系列手机将搭载多个首发技术，包括首发搭载联发科天玑 9300 处理器和 vivo 6nm 自研影像芯片 V3，首发搭载海力士 LPDDR5T 内存，全系搭载潜望长焦镜头，并带来行业唯一获得蔡司 APO 标准认证的浮动长焦摄像头。

博主 @数码闲聊站 此前带来了 vivo X100 Pro 的线稿图，从图中可以看到，这款新机采用当下流行的圆形居中相机模组，预计搭载后置四摄，蔡司标志性 logo 位于模组中央，闪光灯位于模组右上方，新机正面配备居中单孔屏幕。

▲ 图源博主 @数码闲聊站

▲ 图源博主 @数码闲聊站

该博主表示，标准版机型的镜头底座多出来一圈在右侧，并在评论区放出镜头线稿图。他还透露，vivo X100 / Pro 配色有白色玻璃、黑色玻璃、蓝色玻璃橙色素皮，全系提供 16GB LPDDR5T，顶配提供 1TB UFS 4.0。

根据目前已知信息，vivo X100 系列首批仅 X100 和 X100 Pro 两款机型，首发联发科天玑 9300 移动处理平台；而 X100 Pro+ 定于春节后发布，搭载高通骁龙 8 Gen 3 平台。

IT之家注意到，目前官方还未公布新机的发布时间，但据上述博主称，vivo X100 系列发布时间提前到了 11 月中旬，四款新机已全部入网。

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