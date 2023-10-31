消息称先锋国际半导体收购友达新加坡工厂，建设先进 12 英寸汽车芯片晶圆厂

IT之家 10 月 31 日消息，根据《经济日报》从产业内人士处获悉，先锋国际半导体 / 世界先进（VIS）目前正和友达新加坡工厂展开洽谈，收购后者所持有的土地和设备，用于建设首座 12 英寸晶圆厂。

图源：友达官网

消息称先锋国际半导体计划投资 20 亿美元（IT之家备注：当前约 146.4 亿元人民币），所生产的芯片主要供应汽车领域。

报道称先锋国际半导体将于 11 月 7 日召开相关会议；而友达计划于 10 月 31 日召开相关会议，两家公司目前并未就相关传闻发表官方评论。

报告称友达计划逐步回撤，在新加坡的发展重心从制造转向建立区域服务中心。

友达于 2010 年购买这家新加坡工厂，专门生产第 4.5 代低温多晶硅（LTPS）显示面板，并拥有部分 AMOLED 显示器产能。该工厂位置便利，距离台积电新加坡工厂（SSMC）仅八分钟车程，预计交易价值超过十亿美元。

IT之家去年 1 月报道，先锋国际半导体收购友达的 L3B 厂房及厂务设施。

友达位于竹科的 L3B 厂房是于 1999 年购置的 8 英寸晶圆厂房，建物面积达约 4.84 万平方公尺（约 1.46 万坪），其中厂房的估价金额约新台币 7.89 亿元新台币，而厂房附属设备的估价金额则为 1.13 亿元新台币。

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