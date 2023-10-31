英伟达在芯片设计过程中用上聊天机器人，提高沟通和测试效率

10 月 31 日消息，周一，芯片制造商英伟达发布了一项新研究成果，他们在芯片设计过程中使用聊天机器人，以提高沟通和测试效率。

现代芯片是由上千亿晶体管组成的大规模集成电路，将它们排列在小小的硅片上是科技行业最困难的任务之一，需要上万名工程师耗费长达两年的时间才能完成。

英伟达芯片非常复杂，也是 ChatGPT 等人工智能技术的核心。

这项新研究利用了聊天机器人背后的大语言模型和英伟达公司 30 年的芯片设计档案数据。其中一个应用是利用公司悠久的芯片设计历史来回答问题。

英伟达首席科学家比尔・戴利（Bill Dally）表示：“我们发现许多资深设计师花了很多时间回答初级设计师的问题。现在我们让设计师向聊天机器人提问，这样可以节省资深设计师大量的时间。”

这项研究的关键发现是，通过添加大量公司特定数据，即使是普通的聊天机器人也可以比高级聊天机器人更准确。英伟达表示，这有助于控制系统成本。

英伟达还展示了另一个功能，即使用人工智能生成代码。戴利说，工程师们大部分时间都用于寻找芯片中可能出现的问题，并利用测试工具找出原因。

人工智能系统可以快速生成测试工具的脚本，以对设计的芯片进行测试。

戴利说：“我们的目标不是自动化流程或取代人的作用，而是提升员工的现有能力，使他们更高效。”

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