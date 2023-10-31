双 Hi-Res 金标认证：漫步者 Free Pro 头戴降噪耳机 228 元新低（3 期免息）

漫步者于 2022 年 6 月份发布了 Free Pro 头戴式降噪耳机，拥有 Hi-Res Audio 和 Hi-Res Audio Wireless 双认证，上市售价 398 元。

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据介绍，Hi-Res 小金标认证，由 JAS（日本音频协会）和 CEA (消费者电子协会）制定，是耳机高频延伸、细节还原力的标准之一。Hi-Res Audio Wireless 无线金标认证需搭载 LDAC 技术，保证无线蓝牙的状态下也能享受高解析度的沉浸音质。

IT之家了解到，这款耳机支持主动降噪，降噪深度可达-38dB；搭载 40mm 单元，镀钛复合振膜；支持游戏模式，80ms 低延时；外观搭载环绕式呼吸氛围灯、可伸缩支架设计；续航 50 小时，开启降噪也有 32 小时续航，充电 10 分钟，续航 2 小时。

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