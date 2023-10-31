1050 MB/s+Type-C 接口：三星 500GB 移动固态硬盘 279 元限量抢

三星移动固态硬盘 T7 发布于 2020 年 5 月 20 日，1050MB/s+Type-c 接口，500GB 版发售价为 899 元。

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三星 SSD T7 可以提供快速的传输速度，并具有轻松可靠的数据存储空间，可传输大型文件。无论是存储关键的业务文档、游戏还是电影，官方宣称传输速度将达到 1,050MB / s，几乎是前代 T5 型号的两倍。搭配 iPad OS 的新功能使其成为存储图像以及通过 Apple 便携式产品提供更多功能的可靠选择。

IT之家发现，三星 SSD T7 另一个亮点就是轻薄的机身设计，尺寸上大约相当于一张信用卡的面积，重量上为 58 克，机身厚度则为 8 毫米。

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