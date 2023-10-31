ROG 游戏手机官宣新机搭载骁龙 8 Gen 3 处理器，全新电竞旗舰

IT之家 10 月 31 日消息，ROG 游戏手机日前宣布携手高通，新机搭载骁龙 8 Gen 3 安卓旗舰处理器。

IT之家注意到，除了已经发布的小米 14 / Pro 手机之外，一加 12、iQOO 12 系列、荣耀 Magic 6 系列、realme 真我 GT5 Pro、OPPO Find X 系列新机、红魔 9 系列等机型均已确认搭载骁龙 8 Gen 3 处理器。

目前，关于 ROG 新款游戏手机的配置以及外观信息还未知，大家可以参考上一代的 ROG 游戏手机 7。该机搭载骁龙 8 Gen 2 处理器 + LPDDR5X+ UFS4.0，配备 6.78 英寸 AMOLED 显示屏（2448 x 1080），支持 165Hz 刷新率。

▲ ROG 游戏手机 7，图源官方

此外，该机后置 50MP 主摄（索尼 IMX766） + 13 MP 超广角镜头（120° ）+5 MP 微距镜头，机身内置 6000mAh 大电池，支持 65W 快充。ROG 游戏手机 7 提供暗影黑、幻影白配色，ROG 标志性 logo 也在机身背面清晰可见。

关于 ROG 新款游戏手机的具体发布时间，IT之家也会持续关注。

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