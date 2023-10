Mozilla 面向基于 Debian 的 Linux 发行版，以 .deb 格式推出 Firefox Nightly 安装包

IT之家 10 月 31 日消息,Mozilla 公司今天发布新闻稿,表示面向 Debian、Ubuntu 和 Linux Mint 等基于 Debian 的发行版,推出了.deb 格式的 Firefox Nightly 浏览器安装包,便于用户在上述发行版中更轻松地安装。

本次更新的亮点之一在于采用 APT 存储库,能以 .deb 格式安装 Firefox Nightly。对于那些使用以 .tar.bz2 存档形式分发的传统二进制文件的人来说,这是一个重大变化。

借助 Mozilla 的 APT 存储库,用户和管理员可以像系统上的任何其它应用程序一样安装和更新 Firefox。

在改用.deb 格式之后,Firefox Nightly 还针对编译器进行了智能优化,可以进一步改善性能。

Mozilla 强化了安装包文件,启用了所有必要的安全标志,确保更安全的浏览体验。您还可以更快地获得最新更新,因为该软件包与 Firefox 发布流程相关联,并且不再需要创建自己的 .desktop 文件。

IT之家在此附上设置 APT 存储库并安装 Firefox Nightly .deb 软件包步骤如下:

# First, import the Mozilla APT repository signing key: wget -q https://packages.mozilla.org/apt/repo-signing-key.gpg -O- | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/packages.mozilla.org.gpg > /dev/null # The fingerprint should be 35BA A0B3 3E9E B396 F59C A838 C0BA 5CE6 DC63 15A3 gpg --quiet --no-default-keyring --keyring /etc/apt/trusted.gpg.d/packages.mozilla.org.gpg --fingerprint | awk '/pub/{getline; gsub(/^ +| +$/,""); print "

"$0"

"}' # Next, add the Mozilla APT repository to your sources list: echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/packages.mozilla.org.gpg] https://packages.mozilla.org/apt mozilla main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/mozilla.list > /dev/null # Update your package list and install the Firefox Nightly .deb package: sudo apt-get update && sudo apt-get install firefox-nightly

对于那些想要以美式英语以外的语言使用 Firefox Nightly 的用户,我们还创建了包含 Firefox 语言包的 .deb 包。要安装特定语言包,请修改 sudo apt-get install firefox-nightly 命令以指定所需的语言:

sudo apt-get install firefox-nightly-l10n-fr

要列出所有可用的语言包,您可以在添加 Mozilla APT 存储库并运行 sudo apt-get update 后使用此命令:

apt-cache search firefox-nightly-l10n

