乘联会崔东树：2023 年 9 月世界汽车销量达 809 万台，中国占 35% 份额

IT之家 10 月 31 日消息，乘联会崔东树日前发文称，2023 年 9 月世界汽车销量达到 809 万台，同比增长 11%，2023 年 1-9 月的世界汽车销量达到 6532 万台，同比增长 11%。

其中，2023 年 9 月中国车企的世界份额 35%，今年 1-9 月的累计份额达到 32%。崔东树表示，9 月中国汽车市场恢复较强，比亚迪和上汽集团等中国车企回升效果最为突出，以丰田和铃木起亚为代表的亚洲集团表现仍较差。近两年的国际芯片短缺对中国车市的影响较小，反而推动中国汽车出口表现。

乘联会数据显示，在 2018 年-2020 年连续下滑后，2021 年的世界主力国家汽车销量 8135 万台，同比增长 4%。2022 年仅有 8018 万台，同比下降 1%，仅稍高于 2020 年销量。2023 年 1-9 月的世界汽车销量达到 6532 万台，同比增长 11%，但距离近几年的高点水平差距仍有 6.6%。

中国市场来看，2023 年初，随着优惠政策退出，导致中国汽车销量暴跌，1 月份额下降到 29%；2-4 月回暖到 32% 的较好水平；5-7 月回升到 33%，8-9 月的中国汽车占世界比例 35%。2023 年世界市场进一步分化，中国份额逐步回升。在政策退出后，2023 年中国车市逐步恢复，加之出口较强，因此市场持续走强，8-9 月中国占比世界份额偏较高。

据IT之家此前报道，乘联会数据显示 9 月份国内狭义乘用车市场零售销量达 201.8 万辆，同比增长 5.0%，环比增长 5.0%；1-9 月份累计销量 1523.3 万辆，同比增长 2.4%，比亚迪、一汽大众、吉利汽车、长安汽车、上汽大众位列前五。

单看新能源厂商零售榜单，国内 9 月前十名分别是比亚迪、埃安、吉利、特斯拉中国、长安、上汽通用五菱、理想、长城、零跑、蔚来；1-9 月累计销量前十名分别是比亚迪、特斯拉中国、埃安、上汽通用五菱、吉利、长安、理想、长城、蔚来和哪吒。

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