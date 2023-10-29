经典肌肉车复活：福特官方授权版第三方“1967 款野马”电动车问世

IT之家 10 月 29 日消息，英国一家名为“Charge Cars”的电动汽车制造商本周早些时候宣布，已经获得 1967 年款福特野马 Fastback 的“外观设计”商业使用许可。

据介绍，这家制造商在拿到福特的授权之后，将能够完全自主地生产这款经典肌肉车，而不是从第三方处购买车壳。

作为一款以电动化重生的老车，这次亮相的“电动版野马”在外观上基本保留原版车型的线条轮廓，不过封闭式前格栅的使用令其透露出一些现代化风格。Charge Cars 宣称将“尽可能多”使用轻质复合材料来制造车身，以优化空气动力表现。

该车的内饰几乎是“脱胎换骨”：虽然方向盘还能透露出一些复古风，但是大尺寸中控屏 + 少量实体按键的设计，又显得相当现代化。该车配备了桶式座椅和多功能方向盘，如果不看外观的话，整个座舱布局与当前流行的汽车设计几乎没有差别。

动力方面，该车配备 63kWh 电池和四个电动机，总功率达到 400kW，总扭矩能够达到 1500N・m，0-60 英里 / 小时加速时间为 3.99 秒，每次充电可行驶 200 英里（IT之家备注：约 321.87 公里）。此外，由于搭载了四台电机，该车还将拥有扭矩矢量分配功能，在高速行驶或转弯等场景下都会应对自如。

Charge Cars 计划生产 499 台“电动版野马”，起售价为 35 万英镑（当前约 310.8 万元人民币）—— 非常明显，这款车乃至大部分以电动化形式“复活”的经典老车，目前看来还是非常小众的产品。

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