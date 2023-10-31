越南考虑建设首家芯片制造厂，美国官员警告成本过高

IT之家 10 月 31 日消息，据路透社报道，尽管美国行业官员就高成本发出警告，但越南正在与芯片公司进行谈判，目的是增加在该国的投资，并可能建设首家芯片制造厂。

据了解，越南已经拥有英特尔全球最大的半导体封装和测试工厂，目前正在制定一项战略，以吸引更多半导体投资，包括来自专注于制造芯片的代工厂的投资。

美国-东盟商业理事会越南办事处负责人 Vu Tu Thanh 透露，最近几周与 6 家美国芯片公司举行了会议，其中包括与晶圆厂运营商的会议。但透露具体公司名称，因为谈判仍处于初步阶段。

一位拒绝透露姓名的芯片高管表示，与潜在投资者的谈判涉及美国半导体晶圆代工厂商 GlobalFoundries 和力积电。

值得一提的是，美国总统在 9 月访问了河内，达成了一项双边协议。美国将提供 200 万美元（IT之家备注：当前约 1464 万元人民币）种子资金，在越南启动全面的劳动力发展计划，共同开发半导体组装、测试和封装的实践教学实验室和培训课程。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。