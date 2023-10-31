小米米家迷你筋膜枪 2 今日正式发售：定频变频双模式，349 元

IT之家 10 月 31 日消息，小米上周推出了一款米家 mini 筋膜枪 2，将于今晚 8 点正式开售，到手价 349 元。

IT之家从商品页面获悉，小米米家 mini 筋膜枪 2 机身重约 403g，配备 66W Max 引擎，相较米家 mini 筋膜枪推力提升 20%，可提供高达 18kg 推力，官方宣称该产品可“深度放松肌肉，有效缓解酸痛疲劳，带来全身通透”。

这款新品采用高转速引擎，最高挡位转速高达 3000 转 / 分钟，支持 8mm 以下深层筋膜放松。该产品提供定频运动、变频按摩两种模式以及三挡力度选择，内置 360° 力度指示灯环，可根据按压力度变换颜色，提供实时反馈。

此外，该产品还配备无刷轻音电机，噪音仅为 40dB（A）；采用竖纹防滑握把设计，提供金属灰、珠光白两款配色；内置 2450mAh 锂电池，官宣宣称“单次充电可满足出行 30 天”；支持智能挡位记忆，记住用户上一次使用的力度与模式，无需再度调；包装内可更换球形头、平扁头、U 型头。

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