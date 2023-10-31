上市价 2299 元：Bose QC45 降噪耳机 1209 元再降新低（6 期免息）

Bose 2021 年 9 月发布了 QC45 头戴式降噪耳机，国行上市定价 2299 元。

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这款耳机继承了 上一代 Bose QC35 系列的外观雾面磨砂质感的外壳更加简约时尚，同时底部的充电口变为 Type-C 口。

Bose QC45 耳机共配备 4 颗麦克风用于降噪，耳机采用全封闭设计。耳机采用了 Triport 声学结构，在不增大耳罩尺寸的情况下提升了声音的深度和饱满度。产品搭载动态音质均衡技术，能够自动加强低音和高音，同时底部的按键可以一键开启通透模式。

通话方面，耳机内部具有降噪算法，更能过滤环境噪声保证语音的清晰度。

这款耳机支持蓝牙 5.1 协议，兼容安卓和 iOS 系统，支持同时与两台设备进行配对，并无缝切换。产品提供专属 App，用户可以自定义降噪模式，管理蓝牙连接，设置快捷键等。同时，耳机还支持 OTA 固件升级。

IT之家了解到，Bose QC45 降噪耳机续航时间可达 24 小时，充满电时间为 2.5 小时。产品采用了 Type-C 接口，快充 15 分钟可以播放 2.5 小时。耳机随包装附送双头 3.5mm 音频线，以及 USB 充电线、收纳包，产品同时支持有线模式进行播放。目前产品已经正式发售。

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