联想小新 mini 主机新配置上架：i7-13620H / 内置电源，3999 元

IT之家 10 月 31 日消息，联想在今年 5 月份推出了小新 mini 主机，搭载英特尔 13 代酷睿 H 系列处理器，i5-13500H + 16G + 1T 版首发 3699 元，i7-13700H + 32G + 1T 版首发 4699 元，现已降至 3499 元和 4499 元。同时，联想上架了 i7-13620H + 16G + 1T 的新配置，售价 3999 元。

IT之家整理联想小新 mini 主机参数如下：

小新 mini 主机为 1L 体积，搭载 13 代酷睿 H 系列处理器，内置 150W 电源。据官方测试，小新 mini 主机的持续性能释放可达 57W。

接口方面，这款迷你主机前置 USB 3.2、USB-C 和音频接口，后置 2.5G 网口、双 USB-3.2、USB 2.0、雷电 4、HDMI 2.1 和 DP 1.4 接口。扩展性方面，这款迷你主机内部为双内存插槽和双 SSD 插槽。

散热方面，这款迷你主机内置双风扇，一个为 CPU 散热，另一个为内置的电源散热，官方称重负载噪音小于 30dB（A）。

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