首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>电脑硬件

联想小新 mini 主机新配置上架：i7-13620H / 内置电源，3999 元

2023/10/31 17:15:59 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
评论：

IT之家 10 月 31 日消息，联想在今年 5 月份推出了小新 mini 主机，搭载英特尔 13 代酷睿 H 系列处理器，i5-13500H + 16G + 1T 版首发 3699 元，i7-13700H + 32G + 1T 版首发 4699 元，现已降至 3499 元和 4499 元。同时，联想上架了 i7-13620H + 16G + 1T 的新配置，售价 3999 元。

IT之家整理联想小新 mini 主机参数如下：

小新 mini 主机为 1L 体积，搭载 13 代酷睿 H 系列处理器，内置 150W 电源。据官方测试，小新 mini 主机的持续性能释放可达 57W

接口方面，这款迷你主机前置 USB 3.2、USB-C 和音频接口，后置 2.5G 网口、双 USB-3.2、USB 2.0、雷电 4、HDMI 2.1 和 DP 1.4 接口。扩展性方面，这款迷你主机内部为双内存插槽和双 SSD 插槽。

散热方面，这款迷你主机内置双风扇，一个为 CPU 散热，另一个为内置的电源散热，官方称重负载噪音小于 30dB（A）。

京东联想 (Lenovo) 小新 mini 口袋主机英特尔 13 代酷睿 i7 高性能商务台式机电脑 (13 代 i7-13700H 32G 1TB 高速固态硬盘)3999 元领 10 元券

  • 京东 11.11 无门槛红包 至高 11111 元点此抽红包（即领即用 + 每天抽三次）

  • 天猫 11.11 无门槛红包 至高 23888 元点此抽红包（每天抽一次）

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：联想联想小新迷你主机

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用