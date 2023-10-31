12 月 14 日推出，搭载英特尔 Meteor Lake 的联想笔记本售价曝光

IT之家 10 月 31 日消息，英特尔已经敲定 12 月 14 日推出首批搭载 Meteor Lake 处理器的笔记本，最新分享的截图显示这些笔记本的售价并不便宜。

消息源 Momomo_US 分享了来自保加利亚零售商的一张截图，展示了联想下一代 YOGA 系列 YOGA Pro 7 笔记本的售价信息，其中一款采用 Core Ultra 5 125H，另一款采用 Core Ultra 7 155H。

显示搭载 Core Ultra 5 处理器的联想 YOGA Pro 7 笔记本售价为 2579.70 保加利亚列弗（当前约合 10053.81 元），Core Ultra 7 155H 版本售价为 2948.36 列弗（当前约合 11490.58 元），且均没有配备独立显卡。

联想 YOGA Pro 7 系列将配备 14.5 英寸 3K 120Hz 显示屏，最高亮度为 400 尼特。这些笔记本电脑还配备 32GB DDR5（速度未知）内存和 1TB PCIe SSD。

Core Ultra 5 125H 具有 12 个核心和 18 个线程，基础时钟和升压时钟分别为 3.6GHz 和 4.5GHz。

Core Ultra 7 155H 拥有 14 个核心和 22 个线程，具有更高的基础时钟 (3.8GHz) 和增强时钟 (4.8GHz)。请注意，我们没有计算 SoC 块中存在的两个额外的 LPE 内核。

IT之家此前报道，英特尔首席执行官帕特・基辛格在公司财报电话会议上表示，已开始向 PC 制造商发货“Meteor Lake”处理器，12 月 14 日正式推出。

该系列处理器的核显将是一大亮点。官方称，英特尔酷睿 Ultra 1 代移动处理器的图形模块（GPU Tile）器集成了英特尔锐炫图形架构，规模达到 8Xe 核心，官方称能够在集成显卡中提供独立显卡级别的性能，支持光线追踪和 Intel XeSS，每瓦性能翻倍。此外，新一代核显有更高的频率，同等电压下的频率直接可以冲击到 2GHz 以上。新核显还针对 DX12U 进行了优化，支持倍帧功能，支持新特性“Out of Order Sampling”。

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