腾达 AX12 Pro V2.0 路由器双 11 大促：AX3000 规格，到手价 129 元

IT之家 10 月 31 日消息，腾达 AX12 Pro V2.0 路由器双 11 大促，叠加满 200-20 元补贴券，前 500 名返红包 20 元，折合到手 129 元。
IT 之家附腾达 AX12 Pro V2.0 路由器介绍如下：
AX12 Pro V2.0 搭载双核 1.3GHz CPU，其采用 12nm 先进制程，综合算力相较老款双核 AX3000 路由器提升 30%，使路由器整机功耗更低、发热更少；内置 5 颗高性能信号增强模块，相较老款 AX3000 路由器的 4 颗 FEM，信号强度有效提升 3dB，全面提升信号发射和接收灵敏度，实现中大户型全屋 Wi-Fi 6 覆盖。
AX12 Pro V2.0 外置 5 根 6dBi 高增益全向天线，5GHz 频段 3 发 3 收，官方称大幅提升高网速频段的信号强度，有效消除侧面信号盲区，真正实现 360° 信号全覆盖。软件功能方面，新款路由器支持远程打印功能以及 OPPO 手游加速功能。
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