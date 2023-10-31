三星 11.11 狂促 20:00 开启：折叠屏手机立减 6000 元，S23 低至 3399 元

三星京东自营 11.11 狂促将在 20 点开启，全场至高立减 6000 元，且全程保价 11.11：点此前往主会场。

另外，今日可抽 3 次京东无门槛红包，支持即领即用：点此抽取。

三星“心系天下”W23 发售价分别为 15999 元（16+512GB）和 9999 元（12+512GB）。

配置方面，三星 W23 系列与 Galaxy Z Fold 4 基本相同，搭载高通骁龙 8+ Gen1 芯片。

W23 内置 4400mAh 电池，支持 25W 有线快充 + 15W 无线充电，包含 S Pen。

屏幕方面，三星 W23 配备 7.6 英寸内屏，拥有 2176×1812 分辨率，搭配 6.2 英寸 2316×904 分辨率外屏。

其中，三星 W23 铰链外壳采用高端腕表金属精密切割工艺与新结构铰链，拥有特殊金色边框 + 黑色陶瓷以及独特的宝石状方格花纹雕琢设计。

其铰链可做到悬停，配合自适应分屏模式，主屏幕可分为上下两个部分，上方进行视频会议，下方使用 S Pen 进行笔记操作。

影像方面，三星 W23 后置 5000 万主摄，支持 OIS 光学防抖，同时配备 1000 万像素长焦和 1200 万超广角，内屏前置摄像头为 400 万像素。

三星京东自营 11.11 狂促：点此前往主会场。

京东 11.11 无门槛红包 至高 11111 元：点此抽红包（即领即用 + 每天抽三次）

天猫 11.11 无门槛红包 至高 23888 元：点此抽红包（每天抽一次）

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

【广告】