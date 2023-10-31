报告称三星 Galaxy S23 系列手机前 8 个月销量 2289 万台，比 S22 系列增长 22%

IT之家 10 月 31 日消息，根据韩亚证券近日发布的报告称，三星 Galaxy S23 系列在上市 8 个月之后，三款机型总销量为 2289 万台，相比较 S22 系列增加了 22%。

三星 Galaxy S23 系列前 8 个月销量数据如下：

Galaxy S23 Ultra 销量 1069 万台

Galaxy S23 Plus 销量 411 万台

Galaxy S23 销量 809 万台

三星 Galaxy Z Fold5 和 Galaxy Z Flip5 两款手机上市 2 个月合计销量为 351 万台，低于 Galaxy Z Flip4 和 Galaxy Z Fold4 系列（363 万台）。其中 Z Fold5 销量为 125 万台，Z Flip5 销量为 226 万台。

IT之家注：三星 Galaxy S23 系列全系搭载高频版骁龙 8 Gen 2 处理器，Galaxy S23 Ultra 配备了全新的 200MP 广角摄像头，此外还有两个 10MP 长焦摄像头、12MP 超广角摄像头，支持 3 倍和 10 倍光学变焦，支持最高 100 倍的数码变焦。

三星 Galaxy S23 Ultra 配备 6.8 英寸 3088×1440 OLED 屏幕，支持 120Hz 刷新率（1-120Hz），拥有 5000mAh 电池，以及 45W 快充，10W 无线充电。

该机厚 8.9mm，重 234g，支持蓝牙 5.3、NFC、UWB、IP68，内置 S Pen 手写笔。

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