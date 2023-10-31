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小红书发布头部“自媒体”账号前台展示实名信息的公告

2023/10/31 18:41:26 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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感谢IT之家网友 软媒新友2010825 的线索投递！

IT之家 10 月 31 日消息，小红书官方发布公告，宣布将分批次分阶段引导粉丝量在 50 万以上的“自媒体”账号进行前台实名信息展示首批将向粉丝量在 100 万以上的“自媒体”账号发出站内信，并征求用户同意后在其个人主页展示实名认证的真实姓名。

为规范“自媒体”账号运营行为，强化资质认证展示，加强信息真实性管理，小红书平台将分批次分阶段引导粉丝量在 50 万以上的“自媒体”账号进行前台实名信息展示。

首批将向粉丝量在 100 万以上的“自媒体”账号发出站内信，并征求用户同意后在其个人主页展示实名认证的真实姓名。相关“自媒体”账号如不同意在前台展示实名信息，账号的经济收益、流量分发等权益后续会受到限制。

此次开展的前台实名信息展示工作，可以进一步提升头部账号的可信度，便于用户为公共利益实施社会监督，营造清朗网络空间。

IT之家注意到，快手、微信、微博、抖音等平台也发布了相关公告。

相关阅读：

微信：近期将首先引导 100 万“粉丝”以上的“自媒体”账号对外展示实名信息

快手宣布推进部分“自媒体”账号前台实名工作

抖音发布关于“账号实名信息展示”的公告

微博宣布将引导头部“自媒体”账号进行前台实名展示

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关键词：小红书自媒体实名认证

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