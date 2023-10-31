B站发布头部“自媒体”账号前台实名的公告

IT之家 10 月 31 日消息，B站官方发布公告，宣布将分批次分阶段引导粉丝量 50 万以上的“自媒体”账号进行前台实名展示。首批将引导粉丝量在 100 万以上的自媒体账号进行前台实名操作。

用户同意实名后，相关实名信息可在账号资料页进行查看；如不同意实名，后续账号流量、收益等会受到限制。

为加强“自媒体”管理，健全管理制度机制，维护良好的网络舆论生态，社区将分批次分阶段引导粉丝量 50 万以上的“自媒体”账号进行前台实名展示。

社区首批将引导粉丝量在 100 万以上的自媒体账号进行前台实名操作。用户同意实名后，相关实名信息可在账号资料页进行查看；如不同意实名，后续账号流量、收益等会受到限制。

社区倡导大家积极创作优质内容，共同维护清朗向上的网络舆论空间。

Q：请问我这个账号需要实名吗？

A：您好，请您留意系统通知，如您需要进行前台实名的话，会有系统通知提示。

Q：可以更改自己的实名认证信息吗？

A：您好，您账户下显示的信息将与您实名认证时所用的姓名保持一致，如您已完成认证，暂时无法为您修改。