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B站发布头部“自媒体”账号前台实名的公告

2023/10/31 18:54:29 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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感谢IT之家网友 seerU软媒新友2188119软媒新友2010825 的线索投递！

IT之家 10 月 31 日消息，B站官方发布公告，宣布将分批次分阶段引导粉丝量 50 万以上的“自媒体”账号进行前台实名展示。首批将引导粉丝量在 100 万以上的自媒体账号进行前台实名操作。

用户同意实名后，相关实名信息可在账号资料页进行查看；如不同意实名，后续账号流量、收益等会受到限制

为加强“自媒体”管理，健全管理制度机制，维护良好的网络舆论生态，社区将分批次分阶段引导粉丝量 50 万以上的“自媒体”账号进行前台实名展示。

社区首批将引导粉丝量在 100 万以上的自媒体账号进行前台实名操作。用户同意实名后，相关实名信息可在账号资料页进行查看；如不同意实名，后续账号流量、收益等会受到限制。

社区倡导大家积极创作优质内容，共同维护清朗向上的网络舆论空间。

Q：请问我这个账号需要实名吗？
A：您好，请您留意系统通知，如您需要进行前台实名的话，会有系统通知提示。

Q：可以更改自己的实名认证信息吗？
A：您好，您账户下显示的信息将与您实名认证时所用的姓名保持一致，如您已完成认证，暂时无法为您修改。

IT之家注意到，快手、微信、微博、抖音、小红书等平台也发布了相关公告。

相关阅读：

微信：近期将首先引导 100 万“粉丝”以上的“自媒体”账号对外展示实名信息

快手宣布推进部分“自媒体”账号前台实名工作

抖音发布关于“账号实名信息展示”的公告

微博宣布将引导头部“自媒体”账号进行前台实名展示

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关键词：自媒体实名认证b站

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