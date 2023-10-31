R 星：旗下游戏自 2024 年 1 月 30 起将不再支持 Win7 和 Win8 系统

IT之家 10 月 31 日消息，自 2023 年 1 月 10 日起，微软已不再为 Windows 8.1 提供安全更新程序或技术支持，而 Win7 更是已于 2020 年 1 月 14 日终止支持。

R 星官方现更新了其支持公告，宣布 Rockstar Games Launcher 游戏启动器以及受支持的 R 星游戏将从 2024 年 1 月 30 起不再支持 Windows 7 和 Windows 8 操作系统。

为了防止未来出现服务中断问题，并继续使用新功能，R 星建议使用上述系统的用户尽快升级到受支持的操作系统。

IT之家今年 9 月曾报道，微软发布公告宣布关闭从 Windows 7 和 8 免费升级到 Windows 11 和 10 的通道。也就是说，目前大家已经无法从 Win7 和 Win8 免费升级正版 Win11 系统。

实际上，大部分游戏目前都已经开始逐渐抛弃老旧的系统支持，例如《英雄联盟》已于 4 月 4 日（13.7 版本）不再支持 32 位 Windows 操作系统。

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