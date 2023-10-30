微软宣布 Win11 已原生支持多种压缩格式：含 7-zip、RAR、tar.gz 等

IT之家 10 月 30 日消息，微软 Windows 11 23H2 已在 9 月 26 日推出，微软在本更新中为系统带来了原生 RAR 和 7-zip 文件的支持。

日前微软发言人对外媒 bleepingcomputer 表示，Windows 11 已经支持了.zip、.rar、.7z、.tar、.tar.gz、.tar.bz2、.tar.zst、.tar.xz、.tgz、.tbz2、.tzst、.txz，等多种压缩格式，不过目前尚不支持使用密码加密后的压缩文件。

微软发言人声称，在开源 libarchive 项目的帮助下，未来 Windows 11 还有望添加 LZH、LZH 及 XAR 等压缩格式。

▲ 图源 bleepingcomputer

IT之家注：libarchive 是一个开源的 C 库，旨在为各种不同的压缩格式提供读取和写入支持。libarchive 的主要优点是跨平台支持，包括 Linux、Windows、macOS 等操作系统均可使用。

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