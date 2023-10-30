首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > IT资讯>微软

微软宣布 Win11 已原生支持多种压缩格式：含 7-zip、RAR、tar.gz 等

2023/10/30 19:06:40 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：漾仔
评论：

IT之家 10 月 30 日消息，微软 Windows 11 23H2 已在 9 月 26 日推出，微软在本更新中为系统带来了原生 RAR 和 7-zip 文件的支持。

日前微软发言人对外媒 bleepingcomputer 表示，Windows 11 已经支持了.zip、.rar、.7z、.tar、.tar.gz、.tar.bz2、.tar.zst、.tar.xz、.tgz、.tbz2、.tzst、.txz，等多种压缩格式，不过目前尚不支持使用密码加密后的压缩文件

微软发言人声称，在开源 libarchive 项目的帮助下，未来 Windows 11 还有望添加 LZH、LZH 及 XAR 等压缩格式。

▲ 图源 bleepingcomputer

IT之家注：libarchive 是一个开源的 C 库，旨在为各种不同的压缩格式提供读取和写入支持。libarchive 的主要优点是跨平台支持，包括 Linux、Windows、macOS 等操作系统均可使用。

相关阅读：

微软 Win11 23H2 将于 9 月 26 日推出，带来 Copilot、RAR 支持等

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：Windows11微软压缩格式

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用