全空间保鲜：海尔 501L 白巧嵌入式冰箱 4191 元新低（日常 8099 元）

海尔 白巧系列 零距离嵌入式冰箱（501L）日常售价 8099 元，今日京东旗舰店 11.11 立减 1200 元 + 下单立减 58 元。

此款可用 PLUS 会员 11.11 超级补贴 7000-580 元家电券。

叠加京东 200-20 元补贴：点此领取。

再领 6000-500 元单品券：点此领券。

京东通过以旧换新下单，目前再补贴 690 元。

实付 8099-1200-58-580-20-500-690=5051 元。

主图目前显示 20:00~21:00 期间下单再返 500 元，咨询客服不要赠品再返 360 元（一定要详询客服），折合仅需 4191 元破冰新低好价：

选择“以旧换新”下单，再补贴 690 元（任一坏手机 / 功能机即可换购）。

另外，今日还可抽 3 次京东无门槛红包，支持即领即用，结算省上加省：点此抽取。

优惠明细：

咨询客服返红包（一定要自己咨询客服）：

官方简介：

冷藏干湿分储，冷冻智能恒温，守护食材原鲜营养与口感。

冷冻智能恒温保鲜科技：阻隔化霜热气回流，食材温度波动 < 1℃，牛肉冷冻 30 天原汁原味；汁液流失率≤2%，蛋白质营养折损率 < 10%。

艺术画框设计，精致不失立体，简约不失格调 0cm 嵌入，两侧无需预留散热空间，塑造一体化家居。

京东 11.11 无门槛红包 至高 11111 元：点此抽红包（即领即用 + 每天抽三次）

天猫 11.11 无门槛红包 至高 23888 元：点此抽红包（每天抽一次）

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