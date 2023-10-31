经典游戏《轩辕剑叁：云和山的彼端》12 月 8 日登陆任天堂 Switch，售 14.99 美元

IT之家 10 月 31 日消息，大宇资讯轩辕剑系列经典游戏《轩辕剑叁：云和山的彼端》将于 12 月 8 日登陆任天堂 Switch 和微软商店，售价 14.99 美元（IT之家备注：当前约 110 元人民币），首发九折优惠，支持中文。

《轩辕剑叁：云和山的彼端》于 7 月 26 日上线 Steam，售价 49 元。

据介绍，《轩辕剑叁：云和山的彼端》承袭系列优美传统的国画风格，故事横跨整个欧亚大陆，贯穿法兰克、阿拉伯、中国三个文明，将历史舞台与中西神话完美结合。游戏荣获第三届玩家游戏金像奖“最佳美术”、“最佳音乐”、“玩家票选最佳游戏”三项大奖。二十余年来深受玩家好评，是最受欢迎的华语游戏之一。

《轩辕剑叁》的故事发生在东西方文化碰撞的一个时期，将许多世界历史上的大事件如怛罗斯之战、阿拉伯革命、安史之乱等穿插于剧情当中。

《轩辕剑叁》将历史舞台与中西神话完美结合，玩家不但会遇到梅罗纹加军人、威尼斯水军、黑衣大食、大唐兵卒、道士等极具历史及地域特色的敌人，也会遭遇半人马、美杜莎、黑白无常、九天玄女等中西方神话内的奇幻生物。

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