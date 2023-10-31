微软 XGP 11 月新增游戏包括《足球经理 2024》《如龙 7 外传 无名之龙》等

IT之家 10 月 31 日消息，微软 Xbox 官方今日宣布，《Headbangers: Rhythm Royale》《JUSANT》《战争传说》现已加入 Game Pass！
IT之家注意到，接下来我们还看到《地下城 4》《足球经理 2024》《人中之龙 7 外传 无名之龙》《Spirittea》《Thirsty Suitors》《战争传说》《狂野之心》《珊瑚岛》等游戏加入。
今日加入
《鸽子派对 节奏大逃杀（Headbangers：Rhythm Royale）》 （云、主机和 PC）
《退潮（Jusant）》（云、主机和 PC）
《战争传说（Wartales）》（云端、主机和 PC）
即将推出
《 饥渴的求婚者（Thirsty Suitors）》（云、主机和 PC）- 11 月 2 日
《足球经理 2024》 (PC) – 11 月 6 日
《足球经理 2024》主机版（云、主机和 PC）- 11 月 6 日
《地下城 4》（云端版、主机版和 PC 版）- 11 月 9 日
《人中之龙 7 外传 无名之龙》（云、主机和 PC）- 11 月 9 日
《狂野之心》（EA Play，XSX|S 主机 & PC & 云端）– 11 月 9 日，PC Game Pass 和 Ultimate
《妖怪汤屋（Spirittea）》（主机 & PC & 云端）- 11 月 13 日，
《珊瑚岛》（云端和 Xbox Series X|S）- 11 月 14 日
DLC / 游戏更新
《帝国时代 II：决定版》的“The Mountain Royals”DLC– 今日发售，Game Pass 会员立省 10%
EA Sports WRC：EA Play 抢先体验版 - 即日起由 EA Play 提供 5 小时的驾驶体验，每个赛季可在 EA Sports WRC 中解锁最多 5 种装饰品，购买 EA 数字内容可立省 10%
Xbox Game Pass Ultimate 福利
《辐射 76》五周年生日捆绑包
XGP 离库游戏
咖啡心语
Exapunks
幽灵之歌
铳墓 G.O.R.E
足球经理 2023
足球经理 2023 主机版
勇敢兔兔探险队 Lapin
城镇叠叠乐 Townscaper
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