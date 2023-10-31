Steam 一周游戏销量榜：《完蛋！我被美女包围了！》国区第一，《方舟：生存飞升》全球登顶

IT之家 10 月 31 日消息，V社公布了 Steam 最新一周销量榜（2023 年 10 月 24 日 - 31 日）。

全球榜单中，《方舟：生存进化》虚幻引擎 5 重制版《方舟：生存飞升》领衔，知名城市模拟建造游戏续作《都市：天际线 2》排名第二，年货游戏《EA SPORTS FC 24》排名第三，《博德之门 3》排名第四（IT之家注：排除免费游戏和 Steam Deck 掌机）。

1、《方舟：生存飞升》

2、《城市：天际线 2》

3、《EA SPORTS FC 24》

4、《博德之门 3》

5、《完蛋！我被美女包围了！》

6、《漫威蜘蛛侠：复刻版》

7、《荒野大镖客 2》

8、《漫威蜘蛛侠：迈尔斯・莫拉莱斯》

9、《欧洲卡车模拟 2》

10、《赛博朋克 2077》

中国区榜单中，《完蛋！我被美女包围了！》排名第一，《EA SPORTS FC 24》排名第二，《荒野大镖客 2》排名第三，《都市：天际线 2》《战斗风云 2042》分别排名第四、五。

1、《完蛋！我被美女包围了！》

2、《EA SPORTS FC 24》

3、《荒野大镖客 2》

4、《都市：天际线 2》

5、《战斗风云 2042》

6、《双人成行》

7、《森林》

8、《奇异小队》

9、方舟：生存飞升

10、《暗黑破坏神 4》

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