洛图科技：第三季度全国摄像头线上销量增长 46.8%，达 652 万台

IT之家 10 月 31 日消息，Runto 洛图科技观研公众号今日发布《中国监控摄像头线上零售市场月度追踪》报告，介绍了 2023 年第三季度国内摄像头线上市场的数据情况。

IT之家从洛图科技披露数据中得知，中国监控摄像头市场（不含抖快等内容电商）第三季度销量为 652 万台，同比增长 46.8%；销额为 14.7 亿元，同比增长 49%。市场均价为 225 元，与去年同期基本持平。

洛图科技表示，随着中国社会经济活动的恢复，人们商务出差、外出旅游等行为逐渐增多，消费者对于家庭安全、陪伴和监控的需求增长，显著地体现在了摄像头市场的蓬勃发展。

在短暂的第一季度的市场犹豫之后，第二季度开始便收获了 27.7% 的上涨，第三季度更是将涨幅扩大到了近五成。

▲ 单位：万台 / 亿元，图源 Runto 洛图科技观研公众号

洛图科技声称，与第二季度相比，第三季度有 9 个品牌稳居 TOP10 销量榜单，其中小米、乔安和萤石位居线上监控市场的前三。：

小米销量位居第一，销量占比为 15.2%，小米 2 云台版和 3 云台版摄像头带动品牌销量同比上涨 32.4%。其中，3 云台版为今年新品，配备了 500 万像素摄像头。 乔安连续 3 个季度销量份额呈上升趋势，到第三季度升至 11.2%。其重点在天猫平台电商发力，产品促销力度大，新品上量极快。 萤石排名第三，销量份额为 6.5%，销量同比增长 28.4%。萤石推出“摄像头 + 智能门锁 + 智能门铃”多产品线生态体系，持续向家庭渗透。其母公司海康威视重点布局户外产品，双品牌在消费级市场形成了“室内 + 室外”的闭环。

▲ 单位：%，图源 Runto 洛图科技观研公众号

洛图科技声称，截至第三季度末，中国监控摄像头市场呈现了以下几个方面的特点：

品牌层面，行业具有较高的吸引力，线上市场的规模和品牌持续扩容。2023 年前三季度线上市场新进入的品牌数量有 192 个。

产品层面，尽管云台摄像头仍为主流形态，但未来将趋于多元化：双目多目、可视频大屏摄像头、机器人形态、可移动的摄像头等正成为差异化的创新方向。

应用层面，户外场景的安防监控需求快速释放。典型的场景包括了居住周边的门口、车库、花园、快递柜等。

生态层面，摄像头与其它新兴智能产品的联系更加紧密深入：搭载摄像头的智能门锁、智能音箱、移动智慧屏等等。摄像头不仅可以实现单一的产品联动，也作为重要组成部分，快速融入了创新智能硬件。

全年来看，洛图科技预测，2023 年中国监控摄像头线上市场将保持大幅增长的趋势，规模达到 2328 万台，同比增长 24%。

▲ 内环 2022Q3，外环 2023Q3，图源 Runto 洛图科技观研公众号

此外，洛图科技表示，云台摄像头仍是消费级监控摄像头市场的主流，球机正在快速兴起。

2023 年第三季度，云台在摄像头的销量渗透率为 52.7%，销量份额同比下降 4.4 个百分点；其次是球机，占比为 32.9%，销量份额同比增长了 6.5 个百分点，室外场景需求的增多是主要原因。

第三季度中，双目及多目产品的销量份额为 10.1%。洛图科技认为，尽管目前相关产品渗透率相对较低，但海康威视、大华、联想、普联等主流品牌均已经开始布局。

当前监控产品正向着更高清方向发展。2023 年第三季度以 200、300 万像素摄像头为主，销量份额均为 30.7%，份额均有下降，尤其是 200 万像素减少了超过 10 个百分点；而 400 万以及 500-800 万像素销量份额呈正增长，分别增长了 2 和 12 个百分点。

▲ 内环 2022Q3，外环 2023Q3，图源 Runto 洛图科技观研公众号

洛图科技认为，消费者对于室外场景的监控需求仍在增加。

2023 年第三季度，室外摄像头的份额达到 32.5%，同比增长了 3.4 个百分点。海康威视、霸天安、长城等品牌在工业安防领域多年积淀，在技术上具备优势，因而在室外细分市场中占据主导。小米、海雀、360 等传统家用品牌也关注到消费者的室外需求，逐渐调整增加室外产品布局。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。