韩国芯片产值 9 月环比增长 12.9%，未来几个月有望继续增长

10 月 31 日消息，从多家芯片公司的财报来看，全球芯片市场的需求，已有改善迹象，英特尔的营收环比连续两个季度增加，三星电子存储业务及 SK 海力士的营收，也都已连续两个季度环比增长。

全球芯片需求状况改善，对三星电子和 SK 海力士及韩国芯片产业无疑是利好，有利于他们缓解从去年下半年开始的困境。

而韩国方面公布的数据也显示，9 月份他们芯片的产值，环比增长 12.9%，引领韩国工业产值在 9 月份环比增长 1.1%，进而连续两个月环比增长。

在新发布的三季度的财报中，当前全球最大的存储芯片制造商三星电子就披露，虽然传统服务器的需求依旧相对偏弱，但得益于智能手机、PC 等领域高密度产品采用增加、客户库存调整及高端 AI 产品需求强劲，存储芯片的需求环境已在改善，在四季度可能进一步改善。

而值得注意的是，在三季度末及四季度初，包括苹果在内的多家主要电子产品厂商，推出了新的智能手机、笔记本电脑等新品，对存储芯片的需求会有增加，这也有望推升三星电子存储业务和 SK 海力士的营收，韩国芯片的产值在未来几个月，也有望环比继续增加。

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