微软 OneNote 将增加新功能，包括人工智能 Copilot

IT之家 11 月 1 日消息，微软公司近日在博客中公布了其 OneNote for Windows 应用在十月份新增的一些功能，包括为拥有数字笔的用户提供的功能，以及一些新的布局改进等。

微软公司在博客中表示：“当你在绘图选项卡中选择文本笔时，你可以在书写的同时将你的手写转换为文本，并用自然的手势编辑你转换后的笔记，比如用划线选择文本，用涂抹删除文本等。我们还增加了一些工具，帮助你更好地注释、手写笔记和绘图。这包括一个全新的绘图选项卡、改进的墨迹可靠性，以及一个专门为墨迹打造的快速帮助快捷方式！”

IT之家注意到，OneNote for Windows 还增加了文本预测功能，当用户输入一些单词时，应用会尝试显示接下来可能输入的单词或词组，这样可以节省时间。这个新功能需要 Microsoft 365 订阅。

此外，微软还在 OneNote for Windows 的视图菜单中增加了垂直选项卡选项。

最后，微软表示 OneNote for Windows 将在十一月份添加之前宣布的 Copilot AI 功能。微软称：

OneNote 中的 Copilot 可以帮助你创建、捕捉、组织和回忆信息，让你更有信心。作为你的 AI 驱动的笔记伙伴，Copilot 可以根据你的提示来草拟计划、总结你的笔记、生成想法、创建列表、组织信息等等。

需要指出的是，上述功能只适用于 OneNote for Windows，而 OneNote for Windows 10 计划在 2025 年 10 月之后停止接收更新。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。