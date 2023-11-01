马斯克：Cybertruck 具有“野兽模式”，已测试防弹性能

11 月 1 日消息，美国时间周二，特斯拉首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）参加了一档播客节目，重点介绍了电动皮卡 Cybertruck 的情况，例如整车重量、百公里加速和防护能力等。他还表示特斯拉的目标是每年生产 20 万辆电动皮卡。

早些时候，特斯拉曾表示他们有能力每年生产超过 12.5 万辆 Cybertruck。马斯克在周二的 Joe Rogan Experience 播客中表示，到 2025 年，这个数字可能会增加到 25 万辆。

这款备受期待的电动皮卡将于 11 月 30 日开始交付，距离首次亮相已经过去了将近四年的时间。当时，马斯克向观众展示了一系列测试，包括用金属球打碎了该车的“装甲玻璃”窗户。

在播客中，马斯克再次强调了生产 Cybertruck 的难度。他说：“我们的目标是每年生产大约 20 万辆 Cybertruck，也许会更多一点，但我要强调的是，制造比最初的设计要困难得多。”

在本月早些时候的财报电话会议上，马斯克也曾哀叹：“推出 Cybertruck 是特斯拉在自掘坟墓！”他还表示，提高产量和实现正现金流可能面临“巨大挑战”。

回答关于皮卡重量的问题时，马斯克表示，根据不同的配置选择，这款电动皮卡的重量在 6000 到 7000 磅（2721 到 3175 千克）之间。他说：“这取决于配置，但大约在 7000 磅。有不同的版本，重量都在 6000 或 7000 磅之间。”

马斯克补充道：“这是一款重型卡车。”他同意“Cybertruck 的重量可以与福特 F-250 相媲美”的说法。

除了讨论 Cybertruck 的重量，马斯克还讨论了加速时间和防护能力。

马斯克透露，特斯拉正在努力将 Cybertruck 的 0 到 60 英里（约 96 公里）的加速时间控制在 3 秒以内。只有 Cybertruck 的“野兽模式”版本才能实现这种加速，正如马斯克在讨论中所描述的。

马斯克还讨论了 Cybertruck 的防护能力。之前有人在 Instagram 上分享了弓箭测试的结果，并开玩笑说“Cybertruck 也能抵挡弓箭了！”

根据特斯拉本月早些时候进行的测试，包括用汤普森冲锋枪测试 Cybertruck，结果显示子弹没有穿透不锈钢面板，因此猜测弓箭测试的结果并不是特别困难。马斯克还表示，特斯拉还对电动皮卡进行了其他枪械测试，包括猎枪。

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