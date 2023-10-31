丰田“纯电动车不适合澳洲”言论遭特斯拉等行业领导者打脸：落后却嘴硬不认错

10 月 31 日消息，最近，丰田汽车高管在澳大利亚发表了反对纯电动汽车的言论，遭到特斯拉等电动汽车行业领导者的批评。

澳大利亚电动汽车理事会（EVC）表示，丰田之所以持这种观点，是因为他们在纯电动汽车领域犹豫不决，失去了市场份额。

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从一开始，丰田就明确反对全力发展纯电动汽车。在丰田章男的领导下，公司一直在游说不要出台更严格的排放规定。

尽管丰田章男今年 1 月辞职，但丰田仍然反对纯电动汽车。丰田澳大利亚负责销售、营销和特许经营业务的副总裁肖恩・汉利 (Sean Hanley) 上周表示：“目前对大多数消费者来说，混合动力电动汽车比纯电动汽车更适合。”

汉利的观点仍然是反对纯电动汽车，而是推动丰田长期占据市场主导地位的混合动力汽车。

他补充说：“纯电动汽车目前在挪威这样的地方是有意义的，因为当地大多数能源是可再生的，且收入较高，但澳大利亚不是欧洲。”

去年，丰田汽车占据了澳大利亚近 90% 的混合动力汽车销量，而澳大利亚的纯电动汽车销售则逐渐增长。

尽管纯电动汽车起步缓慢，2022 年仅占当地汽车总销量的 3.8%，但越来越多的澳大利亚人开始购买电动汽车。

预计到 2023 年，澳大利亚的电动汽车销量将增长 80%，目前已占整个新车市场的 7.3%。由于比亚迪 Atto 3 和特斯拉 Model Y 等电动汽车价格实惠，已经有超过 6.5 万名澳大利亚人购买了纯电动汽车。

特斯拉公共政策副总裁罗汉・帕特尔（Rohan Patel）在社交媒体上回应了丰田高管的言论，称“汉利先生显然不是澳大利亚电网或转型速度方面的专家。”

帕特尔在谈到澳大利亚向可再生能源过渡时表示，成千上万的澳大利亚人已经在使用太阳能这种 100% 清洁的电力来驱动电动汽车。

2009 年，可再生能源占澳大利亚用电量的 8%，如今已增至约 32%。澳大利亚计划到 2030 年将可再生能源占比提高到 82%。

尽管澳大利亚约 90% 的石油依赖进口，但它是增长最快的可再生能源生产国之一。

帕特尔表示，对澳大利亚来说，更快地转向电动汽车是理所当然的。他补充说，他们“太聪明了，不会被那些愤世嫉俗的公关所欺骗，这些公关只是为了减缓可持续交通的转型速度，帮助在短期内销售燃油车。”

澳大利亚电动汽车理事会首席执行官比亚德・贾法里（Behyad Jafari）也支持帕特尔的观点。他表示，这些言论“违背了希望节省燃油费用的澳大利亚消费者和澳大利亚经济的最佳利益。”

贾法里解释说，丰田的汉利是在“贬低电池行业，而我们是能够为全球供应电动汽车电池的人。”

他补充道：“这是他们试图为自己的失败辩护，而不是承认错误。他们在电动汽车市场上进展太慢了。”

尽管丰田仍然是澳大利亚最大的汽车制造商，但其市场优势地位正在下滑。今年，丰田在澳大利亚的汽车销量减少了 2.1 万辆，而特斯拉的销量增加了近 2.4 万辆。

截至今年 9 月份，特斯拉 Model Y 已成为澳大利亚最畅销的 SUV，超过了丰田 RAV4、福特 Ranger 和马自达 CX-5。

正如帕特尔和贾法里所说，澳大利亚有巨大机遇利用不断增长的电动汽车需求。

澳大利亚是全球最大的锂储量国家之一，占全球供应量的 50% 以上。

丰田的观点并不新鲜。汉利表示，他将在今年早些时候“游说制定一个更宽松的标准时间框架，以减少污染，而不会缩小可选择车辆范围”。

长期以来，丰田一直在游说反对推广纯电动汽车，因为这不是丰田的强项。

丰田一直依赖混合动力技术，忽视了早期对纯电动汽车领域的投资。公司的首款纯电动汽车 bZ4XSUV 存在几个问题，导致上市进展缓慢。

此后，丰田宣布推出一系列创新举措，包括新的电池技术、生产方法和设计，以提高未来电动汽车车型的效率和成本效益。

截至今年 9 月份，丰田售出了 76457 辆纯电动汽车，但仅占总销量的 1%。

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