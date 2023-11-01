特斯拉首次在美国“Autopilot 车祸案”审判中获胜

IT之家 11 月 1 日消息，当地时间 10 月 31 日，特斯拉在一起指控其 Autopilot 致人死亡的审判中获胜，在判决中，陪审团不认为特斯拉的软件存在缺陷。

2019 年，Micah Lee 的特斯拉 Model 3 在洛杉矶的高速公路上突然偏离了道路。车辆撞上了一棵棕榈树，然后起火。

这起车祸导致 Lee 死亡，两名乘客受了重伤，其中一名是 8 岁的男孩。诉讼声称，特斯拉在将 Model 3 卖给 Lee 时，就知道 Autopilot 和其他主动安全功能存在缺陷。

特斯拉否认有任何过错，并表示 Lee 在驾驶车辆之前喝了酒。特斯拉还表示，无法确认事故发生时是否启用了 Autopilot。

陪审团最终认为特斯拉不对事故负责，因为他们没有发现 Autopilot 系统有缺陷。

本案的开庭陈述于 9 月 28 日进行，仅一个月后，陪审团就作出了判决，认定特斯拉 Autopilot 不对事故负责。

IT之家注意到，这是今年针对特斯拉 Autopilot 提起的第二起诉讼。2023 年 4 月，陪审团决定 Justine Hsu 对一起特斯拉汽车撞到路边的事故负有责任，该事故导致她的下颌骨折、面部神经损伤并掉了几颗牙齿。Hsu 称是 Autopilot 突然将车子转向路边，并索赔 300 万美元。加利福尼亚法院最终宣判特斯拉没有责任。

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