松下承认电池减产，特斯拉股价周一下跌近 5%

10 月 31 日消息，美国时间周一，特斯拉股价下跌近 5%。此前，特斯拉的长期合作伙伴、电池供应商松下发布财报承认，在截至 2023 年 9 月末的第三季度，松下在日本的电池产量减少。

这些消息引发了投资者对电动汽车需求疲软的担忧，尤其是对那些价格较高、可能无法享受美国政府税收减免或其他激励措施的电动汽车。松下的电池被用于特斯拉推出较早、价格较高的 Model X SUV 和 Model S 轿车。

在 10 月 18 日的特斯拉第三季度财报电话会议上，首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）提醒股东，高利率给公司带来了巨大压力，迫使电动汽车保持较低的价格，可能阻碍消费者购买或租赁电动汽车的能力。

马斯克还多次表示，随着备受期待的电动皮卡 CyberTruck 投产，特斯拉面临更严峻的挑战。他不久前曾感叹：“CyberTruck 是我们自掘坟墓。”

马斯克在电话会议上还表示：“我只是想降低人们对 CyberTruck 的期望。这是一款很棒的产品，但从财务角度来看，它还需要 12 到 18 个月才能成为重要的现金流贡献者。”

自那次电话会议以来，特斯拉股价已下跌逾 18%。总部位于伦敦的金融信息服务公司 Ortex 的数据显示，从那天到上周五收盘，特斯拉空头赚了 30 亿美元。截至 10 月 27 日，特斯拉空头价值约为 180.8 亿美元，占自由流通股的 3.21%。

美国投行伯恩斯坦公司分析师托尼・萨科纳吉（Toni Sacconaghi ）在周一给客户的研究报告中写道，该公司预计特斯拉 2024 财年的“利润率将会下降，销量也令人失望”。伯恩斯坦预计特斯拉未来 12 个月的目标股价为 150 美元。

尽管华尔街预计特斯拉明年的汽车交付量将达到 230 万辆，同比增长约 50 万辆，但萨科纳吉写道：“为了增加 50 万辆的交付量，特斯拉不得不降价约 16%，这将使整体营业利润率下降 750 个基点。目前尚不清楚特斯拉是否会进一步降价，以推动足够的需求增长，同时又不导致自由现金流为负。我们认为，特斯拉明年的交付量可能低于市场预期，并面临更低的利润率。”

伯恩斯坦对特斯拉持悲观看法，预计明年特斯拉的交付量为 215 万辆，摊薄后每股收益为 2.59 美元，而市场普遍认为交付量为 230 万辆，每股收益为 3.30 美元。

这种悲观情绪正在电动汽车市场的各个领域蔓延。为电动汽车供应芯片的 ON Semiconductor 股价周一暴跌 20%，该公司公布的第四季度业绩指引令人失望。

截至周一，特斯拉股价从上周五的收盘价 207 美元跌至 197 美元，跌幅近 5%。在不到 5 个小时的交易中，马斯克持有的 7.15 亿股股票和既得期权的价值蒸发了 70 亿美元。

10 月 17 日股市收盘后，马斯克公布了令人失望的第三季度财报和糟糕的第四季度指引，加剧了特斯拉股价的下跌。自那以后，特斯拉股价累计下跌了 23%，市值蒸发了 1890 亿美元，马斯克的个人财富也缩水了 410 亿美元。

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